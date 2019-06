Nach massiver Kritik an Einsatz : Polizeipräsident trifft betroffene Muslime nach Vorfall im Hautpbahnhof

Nach massiver Kritik an Einsatz

Der Einsatz der Polizei am Dienstag, 4. Juni 2019, im Kölner Hauptbahnhof. Foto: Shirin H.

Köln Der Kölner Polizeipräsident Uwe Jacob hat am Mittwoch mit sechs jungen Muslimen gesprochen, die kürzlich irrtümlich unter Terrorverdacht geraten waren. Die Polizei rechtfertigt weiterhin ihr Vorgehen.

Insgesamt zehn junge Männer waren zum Ende des Ramadans mit langen Gewändern in den Kölner Hauptbahnhof gelaufen und hatten dabei nach Zeugenaussagen „Allahu Akbar“ gerufen. Die alarmierte Polizei stoppte die jungen Männer daraufhin mit großem Aufgebot und durchsuchte sie. Auf Bildern war zu sehen, wie mehrere Männer an den Händen gefesselt auf dem Boden des Hauptbahnhofs lagen. Der Hauptausgang zum Dom war damals komplett gesperrt wegen des Einsatzes. Kurze Zeit später stellte sich heraus, dass von den Männern zu diesem Zeitpunkt keine Gefahr ausging. Lediglich in einem Fall stellten die Ermittler ein Einhandmesser sicher.