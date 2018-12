Unterbringung in Justiz-Krankenhaus: Anwalt kritisiert Verlegung des Kölner Geiselnehmers

Unterbringung in Justiz-Krankenhaus

Köln Der mutmaßliche Geiselnehmer vom Kölner Hauptbahnhof ist laut eines Medienberichts in ein Justizvollzugskrankenhaus verlegt worden. Der Anwalt des Mannes kritisiert, dass sein schwer verletzter Mandant nicht hätte verlegt werden dürfen.

Mohammad A.R. ist aus der Kölner Universitätsklinik in das Justizvollzugskrankenhaus Fröndenberg bei Dortmund verlegt worden. Dies berichtet der "Kölner Stadt-Anzeiger" unter Berufung auf den Anwalt des Tatverdächtigen. Bei der Klinik in Fröndenberg handelt es sich um ein speziell gesichertes Krankenhaus für Straf- und Untersuchungsgefangene.

Grundlage für die Verlegung sei ein Haftbefehl wegen zweifachen versuchten Mordes gegen den Syrer, der am 15. Oktober im Kölner Hauptbahnhof erst ein Schnellrestaurant in Brand gesetzt und sich dann mit einer Geisel in einer Apotheke verschanzt hatte.