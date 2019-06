50-Kilo-Mini-Bulle : Kölner Zoo präsentiert Flusspferdbaby

Köln Ende Mai hat Flusspferd „Jenny“ im Kölner Zoo einen Bullen auf die Welt gebracht. Das Tier wurde nun zum ersten Mal den Besuchern gezeigt.

Zoodirektor Theo B. Pagel sagte: „Die meiste Zeit ruht der Jungbulle entspannt neben der Mutter, was für dieses Alter völlig normal ist. Ab und an nimmt er einen kräftigen Schluck Milch. Er hat auch schon erste Runden in unserem Panoramabecken gedreht.“