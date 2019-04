Zwei Jungtiere geboren : Kölner Zoo freut sich über Leoparden-Nachwuchs

Köln Nachwuchs im Kölner Zoo: Die Persische Leopardin hat zwei Junge bekommen. Eine „Leo-Cam“ ermöglicht einen Blick in die Wurfhöhle.

Wie der Kölner Zoo mitteilt, kamen die Jungtiere in der vergangenen Woche zur Welt. Mutter Azizam ist elf Jahre alt. Sie kümmert sich nach Angaben des Zoos vorbildlich um ihren Nachwuchs. Vater ist der 13-jährige Datis, der sich – wie in der Natur üblich – abseits der Wurfhöhle aufhält. Die beiden haben bereits 2015 in Köln einen Wurf erfolgreich großgezogen.