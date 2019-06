Massive Kritik vom Zentralrat der Muslime : Kölner Polizei weist Rassismusvorwürfe zurück

Köln Nach den Vorwürfen zum Polizeieinsatz vom Dienstag am Kölner Hauptbahnhof hat die Polizei reagiert. Der Zentralrat der Muslime verlangt, dass die Beamten „kulturell sensibilisiert“ werden sollten.

Am späten Vormittag hatte die Polizei eine Gruppe junger Männer zwischen 18 und 28 am Hauptbahnhof festgehalten, nachdem diese laut Zeugenaussagen auf dem Vorplatz „Allahu Akbar“ (Gott ist groß) gerufen haben sollen und in den Bahnhof gerannt seien. Sie trugen lange Gewänder. Drei der Männer wurden die Hände auf dem Rücken fixiert, sie mussten sich auf den Bauch legen. Bei der Befragung fanden die Beamten keine Hinweise auf eine Straftat. Lediglich in einem Fall stellten die Ermittler ein Einhandmesser sicher.