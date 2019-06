Sie riefen "Allahu Akbar" : Männer in „langen Gewändern“ sorgen für Alarm am Kölner Hauptbahnhof

Männer in „langen Gewändern“ sorgen für Alarm am Kölner Hauptbahnhof

Dieses Bild zeigt mehrere Männer, die von der Polizei am Kölner Hauptbahnhof fixiert werden. Foto: Shirin H.

Köln Zehn Männer haben am Kölner Hauptbahnhof durch "Allahu Akbar"-Rufe Passanten aufgeschreckt und einen Großeinsatz der Polizei verursacht. Auch der Staatsschutz war eingeschaltet. Seit dem Nachmittag steht fest: Den Männern ist nichts vorzuwerfen.

Mehrere Zeugen alarmierten am Dienstagvormittag die Polizei und berichteten von mehreren Männern in „langen Gewändern und mit Westen“ auf dem Bahnhofsvorplatz, die "Allahu Akbar" (“Gott ist groß“) gerufen hätten. Die Leitstelle der Polizei schickte mehrere Streifenwagen los, Beamte sperrten den Ausgang zum Dom und den Vorplatz des Hauptbahnhofs weiträumig ab und überwältigten die Verdächtigen. Es waren zehn Männer zwischen 18 und 28 Jahren, die auch deshalb aufgefallen waren, weil sie „im Laufschritt“ in den Bahnhof gerannt waren, wie die Kölner Polizei auf Twitter mitgeteilt hatte.