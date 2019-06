„Tragische Vorgeschichte“ : Gummersbacher tötet Ehefrau im Affekt - fünf Jahre Haft

Köln/Gummersbach Sie beschimpfte ihren Mann als „Loser“ - da rastete er aus und tötete seine Frau. Das Kölner Landgericht hat den 57-Jährigen aus Gummersbach nun verurteilt.

Ein 57 Jahre alter Mann aus Gummersbach ist am Donnerstag vom Kölner Landgericht wegen Totschlags zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt worden. Der Deutsche hatte im Dezember 2018 seine Ehefrau nach einem Streit im gemeinsamen Ehebett zunächst gewürgt, bis sie bewusstlos wurde. Anschließend war der Mann in die Küche gegangen, hatte ein Messer genommen und es seiner Ehefrau „mit einem wuchtigen Stich in den Hals gestoßen“, wie es in der Urteilsbegründung hieß.