Oberlandesgericht Düsseldorf : Geplanter Anschlag mit Supergift - Prozess um Rizin-Bombenbau beginnt

Düsseldorf Die Vorbereitungen in einer Kölner Hochhaus-Wohnung waren weit gediehen, sagt die Bundesanwaltschaft. Die Polizei hat vor einem Jahr den ersten Terroranschlag in Deutschland mit einem Supergift anscheinend knapp vereitelt. Nun kommen die Verdächtigen vor Gericht.

Der Prozess gegen den mutmaßlichen islamistischen Rizin-Bombenbauer von Köln und seine Ehefrau beginnt am heutigen Freitag in Düsseldorf. Der 30-jährige Tunesier und seine 43-jährige deutsche Ehefrau sollen 2018 eine schwere staatsgefährdende Gewalttat durch den Bau einer Bombe mit dem hochgiftigen Bio-Kampfstoff Rizin geplant haben. Es wäre der erste Terroranschlag in Deutschland mit einem biologischen Kampfstoff gewesen.