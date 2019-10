Großer Einsatz in Köln : Polizei suchte verdächtige Personen – zeitweise Störungen im Bahnverkehr

Foto: DPA/Hartmut Schmidt Auch der Kölner Hauptbahnhof war von den Störungen betroffen.

Köln Die Polizei ist am Freitagabend zu einem Großeinsatz in Köln ausgerückt. In einer S-Bahn sollten sich verdächtige Personen befinden. Der Bahnhof Hansaring wurde gesperrt. Nach einigen Stunden wurde der Bahnverkehr wieder freigegeben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In einer S-Bahn nahe der Haltestelle Hansaring in Bahnhofsnähe gab es am Freitagabend einen Zeugenhinweis auf zwei Personen, die sich verdächtig verhalten hätten. Der Bahnverkehr wurde deshalb kurzzeitig unterbrochen. Die S-Bahn wurde durchsucht, sagte ein Polizeisprecher. Nähere Details zu verdächtigen Gegenständen und den Gesuchten nannte er zunächst nicht. Der Einsatz hatte Auswirkungen auch auf den Bahnverkehr am Hauptbahnhof, weil er in unmittelbarer Nähe der S-Bahnstation liegt.

#PolizeiNRW #Köln #Leverkusen : Aktueller Einsatz der Polizei - Im Bereich der Haltestelle Hansaring läuft ein polizeilicher Einsatz. Wir sind mit starken Kräften vor Ort und überprüfen eine S-Bahn. Es kommt zu Beeinträchtigungen des Bahnverkehrs. pic.twitter.com/OrF0sGrf6G — Polizei NRW K (@polizei_nrw_k) October 11, 2019

Betroffen waren die Strecken unter anderem in Richtung Westen, etwa nach Bonn, Aachen, Euskirchen und Neuss, sagte der Bahnsprecher. Züge warteten zunächst in den Bahnhöfen.

Die Polizei trat bei Twitter im Laufe des Einsatzes Gerüchten in sozialen Medien entgegen. Dort war von einer Bombendrohung und Schüssen die Rede. Der Polizei lägen aber keine Hinweise auf das eine oder das andere vor, hieß es. Etwa eine Stunde nach der Sperrung wurde der Bahnverkehr wieder freigegeben. Wie der Kölner Stadt-Anzeiger berichtet, wurde keine verdächtige Personen oder Gegenstände gefunden.

Anschließend sollten die Hinweisgeber vernommen werden, um mehr Klarheit über den Fall zu bekommen.

(csi/dpa)