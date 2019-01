Rocker-Krieg in NRW: Kölner Bandidos wollen sich angeblich auflösen

Rocker-Krieg in NRW

Mitglieder des Motorradclubs „Bandidos“ in Bottrop (Archivfoto). Foto: dpa/Marius Becker

Düsseldorf Die Kölner Bandidos wollen sich einem Medienbericht zufolge auflösen. Damit wolle die Rocker-Gruppe nach eigenen Angaben „den Druck aus dem Kessel nehmen“ und für „Ruhe“ sorgen. Zuletzt hatte es als Reaktion auf Schießereien in Köln mehrere Razzien gegeben.

Laut einem Bericht der „Bild“-Zeitung (Bezahlartikel) sollen die Bandidos in Köln vorhaben, sich aufzulösen. „Mit der Auflösung des Kölner Chapters wollen wir erreichen, dass wieder Ruhe herrscht“, sagte der Pressesprecher der deutschen Bandidos gegenüber der Zeitung. „Die Kölner Bandidos haben das aber alleine entschieden. Es gab keinen Druck von anderen Bandidos. Es liegt einfach nicht in unserem Interesse, dass Auseinandersetzungen in der Öffentlichkeit ausgetragen werden. Wir wollen nun den Druck aus dem Kessel nehmen“, sagte er laut „Bild“.