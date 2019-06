Rückreiseverkehr am Pfingstmontag : Wartezeiten für Autofahrer auf der A3 und A61

Rückreiseverkehr am Pfingstmontag

Köln Am Pfingstmontag brauchen Autofahrer Geduld: Ein Unfall mit einem umgekippten Pferdeanhänger sorgte am Nachmittag für einige Verzögerungen.

Im Rückreiseverkehr am Pfingstmontag müssen sich Autofahrer in NRW auf einige Staus einstellen. Auf der A3 bei Köln Richtung Oberhausen zwischen Mettmann und Kreuz Breitscheid kommt es nach einem Unfall zu längeren Verzögerungen. Grund dafür ist nach Angaben der Polizei Düsseldorf ein umgekippter Pferdeanhänger. Die zwei Tiere mussten zunächst geborgen worden.

Inzwischen seien aber alle Fahrstreifen wieder frei, dennnoch komme es weiter zu Verzögerungen. Zwischenzeitlich gab es einen Stau von etwa einer Stunde. Am Pfingstwochenende hat es in NRW gleich zwei Fälle gegeben, bei denen Pferde über Autobahnen gelaufen sind und in Unfälle verwickelt wurden.