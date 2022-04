Arbeiten vor Neubau von Brüggemeier : Ab Montag droht Stau in Winnekendonk

Ab Montag droht Stau in Winnekendonk

Die Straße vor dem Neubau von Edeka Brüggemeier in Winnekendonk muss einseitig gesperrt werden. Foto: Latzel

Kevelaer Der neue Edeka-Markt in Winnekendonk nimmt Form an. Jetzt soll die Zufahrt zur Straße ausgebaut werden. Dafür muss der Bereich davor halbseitig gesperrt werden.

In Winnekendonk wird, wie berichtet, gerade ein neuer Edeka-Markt gebaut. Das Gebäude hat auf dem früheren Viktoria-Sportplatz bereits Form angenommen. Im Sommer soll Eröffnung sein, wird auf dem großen Schild am Gelände angekündigt. Doch vorher wird noch kräftig gearbeitet. Und im Zuge der Arbeiten wird der Abschnitt dort jetzt zum Nadelöhr.

Da die Strecke stark befahren und die Verbindung von der Autobahn nach Kevelaer ist, wird es in der kommenden Zeit vermutlich zu erheblichen Staus in Winnekendonk kommen. Autofahrern, die von der A57-Abfahrt Sonsbeck in Richtung Kevelaer fahren, wird daher geraten, die nächste Ausfahrt Uedem/Kervenheim zu nehmen und über die L64 der Ausschilderung Kevelaer zu folgen und über Kervenheim nach Kevelaer zu fahren.