Streit um Pink-Floyd-Mitbegründer Warum Kölner Ratspolitiker das Konzert von Roger Waters verhindern wollen

Waters antwortete auf Twitter und sprach von „aufrührerischen und völlig unzutreffenden Kommentaren“, die er zurückweise. Um geplante Auftritte des Musikers in Deutschland gibt es seit geraumer Zeit Streit, Forderungen nach Konzertabsagen häuften sich. Das Land Hessen will eine Absage des für den 28. Mai geplanten Roger Waters-Konzerts in der Festhalle Frankfurt erreichen. In Köln soll Rogers am 9. Mai in der Lanxess-Arena auftreten – so wird es auf der Website angekündigt