Doppelt so viel Datenverkehr Jecken in Düsseldorf, Köln und Bonn ließen die Handys glühen

enagsosnmotR tghülen im ienRlhand edi reSsantopmh erchergelt: In lönK ndu rdolsDfseü rnwude am nshctwtigei setFtag red eossiSn rmhe sal pdlpteo so vleie tDnae mi tkuieonbfnlzM von Venaofdo ansitetprrtor sla am nsteagmoRno 2,202 sla ni dbiene nedtätS eikn snmagetzRgounso fan.tdsatt In nonB lga das Pslu bie 70 erznP.ot