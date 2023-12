Volleyball, 2. Bundesliga Pro Volleys erwartet Kracher gegen Köln

Das letzte Spiel des Jahres dürfte ein Höhepunkt für die Volleyballerinnen werden. Wenn der TSV Bayer Leverkusen in der 2. Bundesliga Pro an diesem Samstag (19.30 Uhr) die DSHS Snowtrex Köln empfängt, verspricht die Ostermann-Arena zum einen, so voll wie seit Langem nicht mehr zu werden, zum anderen dürfte es zwischen den beiden Lokalrivalen auf dem Feld heiß hergehen. „Köln ist Zweiter, wir Siebter – Köln hat aber nur ein Spiel mehr gewonnen als wir. Das zeigt, wie eng diese Liga ist“, sagt Leverkusens Trainer Dirk Sauermann vor dem reizvollen Jahresabschluss.