Rosenmontag in Köln Mann sticht nach Streit an Karneval auf Feiernden ein

Ein 26 Jahre alter Mann ist am Rosenmontag in der Kölner Innenstadt von einem unbekannten Angreifer durch einen Stich mit einem scharfen Gegenstand schwer verletzt worden. Der Tat sei zunächst ein Streit mit Worten vorangegangen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Zusammen mit zwei Begleitern sei der Angreifer anschließend geflüchtet. Der 26-Jährige, der am Oberkörper verletzt wurde, war selbst auch mit Freunden unterwegs. Alarmierte Rettungskräfte fanden ihn auf dem Boden liegend und fuhren ihn in eine Klinik. Eine Mordkommission der Kripo Köln ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Der Mann befinde sich nicht in Lebensgefahr, sagte ein Polizeisprecher.