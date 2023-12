Konzert in der Tonhalle Erlesener Bogenstrich

Comedian und Parodist Florian Schroeder ging ins Konzert am Sonntagnachmittag. Zu hören waren in der bestens besuchten Tonhalle die Streicher der Düsseldorfer Symphoniker unter der Leitung der Geigerin Isabelle van Keulen mit Musik von Haydn, Mozart, Grieg und Piazzolla. Schroeder ist einer von mehreren Nachfolgern des Kabarettisten-Kollegen Christian Ehring, der vorerst nicht mehr ins Konzert gehen mag – jedenfalls nicht in der Rolle des humoristischen Musik-Moderators.