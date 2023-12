Das Geheimnis hinter „December Skies“ von Steven Wilson Erschreckend – KI schreibt den perfekten Weihnachtssong

In diesem Jahr haben viele Musikfans vor allem ein Ziel zum Weihnachtsfest: Endlich „Last Christmas“ vom Thron zu stürzen. Gefühlt seit Ewigkeiten dominiert der Song von Wham die Charts rund um die Festtage, obwohl jeder, den man fragt, schwört: „Ich kann den Song nicht mehr hören.“ In diesem Jahr stehen die Chancen gut wie nie, dass „Last Christmas“ endlich mal den Spitzenplatz verliert. Denn mit dem Tod von Pogues-Sänger Shane MacGowan ist dessen unkonventionelles Weihnachtslied „Fairytale of New York“ auf dem besten Weg, sich den Spitzenplatz zu sichern. Wer keine Tränen in den Augen hat, wenn er sieht, wie das Lied bei der Beerdigung von Shane in der Kirche gespielt wurde, der hat mit Weihnachts-Stimmung ohnehin nichts am Hut.