Theater im Mittelpunkt Das ist das Motto der Karnevalssession 2024 in Köln

Die Corona-Pandemie, Naturkatastrophen, ein Krieg mitten in Europa und andere schlimme Geschehnisse haben die gesamte Welt in den vergangenen Jahren in Atem gehalten und ließen manche vor Erschütterung den Atem anhalten. So manch einer blickt kopfschüttelnd um sich und fragt sich: „Wie soll das nur weitergehen? Ob da vielleicht mehr Gelassenheit weiterhülfe? Ob auf der großen Weltbühne oder in der aufgeheizten Stimmung von Social Media: Ein bisschen mehr kölsche Gelassenheit würde den Menschen guttun", erklärt Christoph Kuckelkorn, Präsident des Festkomitees Kölner Karneval.