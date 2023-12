So wird das Jahr 2024 in Issum „Die Herausforderungen bleiben hoch“

Clemens Brüx Aktuell haben wir knapp 230 Geflüchtete in der Gemeinde Issum untergebracht. Daneben sind weitere geflüchtete Menschen privat untergebracht, die allermeisten leben in den Unterkünften an der Lindenau. In Sevelen haben wir zum Beispiel das alte Jugendheim an der Dorfstraße erworben. Dort ist Platz für 27 Personen.