Analyse von Handydaten 8000 Kölner Jecken feiern an Rosenmontag in Düsseldorf

In keiner anderen der drei Karnevalshochburgen feierten zudem so viele Männer wie in Düsseldorf. Der Anteil der männlichen Besucher war mit 52,7 Prozent am höchsten (Frauen: 47,3 Prozent). In Köln waren 51,5 Prozent der Feiernden Männer, in Mainz 51,8 Prozent. Der Düsseldorfer Karneval zog auch viele jüngere Besucher an: Rund 26 Prozent der Karnevalisten waren zwischen 18 und 29 Jahre alt. Das ist ein leichter Anstieg im Vergleich zum Vorjahr, damals waren es rund 23 Prozent.