Rosenmontag 2023 Das Rheinland feiert das Leben

„Wir haben lange darauf gewartet. Karneval gehört in das Rheinland wie das Oktoberfest nach München“, sagt Anja, 52 Jahre alt, die in Düsseldorf am Zugweg steht. „Es ist ein besonderes Gefühl wieder hier zu sein, die Freude unter Menschen zu gehen, zu lachen, zu singen, das ist alles das, was den Rheinländer ausmacht.“ In der Landeshauptstadt nahmen auch wieder Pferde am Umzug teil – zum Missfallen einiger Tierschützer. So demonstrierte die Tierschutzorganisation Peta am Rande des Rosenmontagszuges dagegen. In diesem Jahr liefen aber schon wesentlich weniger Pferde mit als in den Jahren davor; auch die Auflagen waren strenger.