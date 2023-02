Karneval in Köln Rosenmontagszug 2023 – diese Promis waren dabei

Für den Moderator Johannes B. Kerner geht mit der Teilnahme am Zug in Köln in diesem Jahr gar ein „kleiner Kindheitstraum“ in Erfüllung. „Für einen geborenen Rheinländer, der die ersten 14 Jahre im Rheinland gelebt hat, ist das natürlich ein kleiner Lebenstraum, der in Erfüllung geht“, sagte er. Der 58-Jährige wurde in Bonn geboren.