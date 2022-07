Autos zusammengestoßen : Zwei Schwerverletzte bei Unfall in Kalkar

Kalkar Bei einem Verkerhsunfall in Kalkar haben sich am Mittwoch zwei Menschen schwer verletzt. Gegen 18.30 Uhr war es zu dem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Rheinstraße und Appeldorner Straße gekommen.

Der 24-jährige Fahrer eines schwarzen Kia war mit seinem Auto auf der Straße Zum Wissler See in Richtung Rheinstraße unterwegs und hielt an der Kreuzung vorschriftmäßig an der Haltelinie des Stoppschilds. Nach ersten Erkenntnissen fuhr er dann, ohne erneut an der Sichtlinie zu halten, in den Kreuzungsbereich und kollidierte mit einem vorfahrtsberechtigten Fahrzeug. Dessen 75-jährige Fahrerin konnte die Kollision nicht mehr verhindern.