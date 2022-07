Programm von Musik bis Yoga :  Jeden Sonntag ist was los auf Burg Boetzelaer

Kalkar-Appeldorn Weil der Wiederaufbau von Teilen der Anlage mit öffentlichen Mitteln finanziert wurde, muss die Burg für jedermann zugänglich sein. Es gibt tägliches Frühstück und Sonntagsprogramm mit Tanz, Gesang und sogar Yoga.

„Unser Programm richtet sich an verschiedenste Besuchergruppen. Für Kinder ist auch das Seminar der Kräuterpädagogin Katja Scharff am 16. Oktober gedacht, die zusammen mit den Teilnehmern Samenpapier herstellt“, erklärt Münzner. Aus alten Eierkartons und Papierresten entstehen hübsche Gebilde, die mit einer Saatmischung (bienenfreundlich und nachhaltig) versehen werden und jeden gewünschten Flecken zum Blühen bringen. Die nötigen Bestandteile transportiert Scharff in einem alten Koffer, der jeden neugierig macht.

Am 7. August wird Yoga im Burggarten angeboten, das übernimmt Christine Albers von der Bewegungsschule Goch. Alle Programme finden sonntags ab 15 Uhr statt und sind immer zwei, drei Stunden lang. Die meisten Angebote sind kostenfrei. Nur für die Tanznachmittage wird eine Gebühr genommen, dann sind aber auch Kaffee und Kuchen sowie ein Glas Sekt inklusive. Sebastian Matheja vom Tanzhaus Kleve gibt in der Burg Boetzelaer keinen Unterricht, sondern lädt zum freien Tanzen ein. „Der Festsaal in der Burg spricht die Paar-Tänzer besonders an, die Veranstaltung ist so beliebt, dass wir sie künftig auch in den Wintermonaten anbieten werden.“ Für die gelegentlichen Tango-Argentino-Nachmittage kommen die Fans sogar aus dem gesamten Rheinland. „Sehr gut kommt an, dass vom Sonntag vor oder nach dem Tanz noch genügend Zeit bleibt, um noch etwas anderes zu unternehmen“, weiß Münzner.