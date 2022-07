Dominikaner Bongert in Kalkar : Drei Tage Kultur im Obstgarten

Walter Roeloffs, Britta Schulz, Lioba Rochell, Harald Münzner, Sandra Heinzel, Willi Krebber, Judith Hoymann, Ludger Seesing, Ludger Braam (v.l.). Foto: Matthias Grass

Kalkar Am 3. Kulturwochenende laden die Freunde Kalkars, die sich vor 75 Jahren als Verein gründeten, zum dreitätigen Fest in den Obstgarten ein. Es gibt ein Konzert, historische Spiele und ein Gespräch über den Sachsenspiegel.

Pinocchio ist eine besondere Marionette: Sie ist irgendwie lebendig. Der Tischler Gepetto hat sie aus einem sprechenden Holzscheit geschnitzt. Jetzt kommt Pinocchio in den alten Obstgarten nach Kalkar, um dort unter den Bäumen von seinen Abenteuern zu erzählen, von seiner Reise durch waghalsige Geschichten und voller Irrtümer. Pinocchio lernt, dass es nicht dumm ist, Fehler zu machen, und dass Elternliebe (fast) alles verzeiht.

Natürlich ist Pinocchio auch hier eine Marionette, die an Fäden hängt. Sandra Heinzel und Judith Hoymann vom TIK Figuren- und Marionettentheater Emmerich sind sozusagen die Eltern, die sich liebevoll um ihn kümmern und zum Leben an den Fäden erwecken, sie sind aber auch Fuchs und Kater, die beiden Halunken, die ihn ausrauben. Und dann ist da noch ein Dritter im Bunde: Matthias Wissink, der die Musik zum Geschehen macht. Pinocchio gehört der Samstag, 13. August, im Domikaner Bongert in Kalkar, er tapst ab 15 Uhr zwischen den dicken alten Obstbäumen durch seine Abenteuer und steht im Zentrum des 3. Kulturwochenendes in der Nicolaistadt.

Es ist in diesem Jahr ein besonderes Wochenende: Denn die Freunde Kalkars feiern damit auch ihren 75. Geburtstag. Es sind nur noch der Bongert mit seinen dicken alten Obstbäumen und die alte Klostermauer, die vom Leben im reichen Dominikaner-Kloster Kalkars künden. Und die Freunde Kalkars kümmern sich auch um dieses historische Zeugnis. Gegründet wurden sie 1947 zum Wiederaufbau der mittelalterlichen Stadt und kümmern sich seitdem um Kalkars kulturelles Leben und seine historischen Zeugnisse. Eines dieser Zeugnisse liegt in den Tiefen des Archivs, das in Kalkar ja ein besonderes ist, weil mit vielen mittelalterlichen Schätzen bestückt. Ein ganz kostbares Stück ist die Kalkarer Handschrift vom Sachsenspiegel, der um 1400 entstand. Den hat derzeit der Mannheimer Professor Hiram Kümper unter seine Fittiche genommen, er wird ihn transskribieren und übersetzen, so dass er für jedermann greif- und lesbar sein wird. Das Buch soll Ende des Jahres erscheinen, doch Kümper kann schon so manche Geschichte daraus erzählen und diskutiert zusammen mit Lioba Rochel vom Verein der Freunde Kalkars und Bürgermeisterin Britta Schulz über das Rechtsbuch des Eike von Repgow übers Landrecht. Die Diskussion ist um 14.30 Uhr, außerdem heißt es in dem idyllischen Garten von 11 bis 18 Uhr: Kein Spaß im Kloster? Von wegen!

„Wir haben dazu historische Spiele aus Klöstern zum Ausprobieren mitgebracht“, sagt Lioba Rochell. Und das sei nicht aus der Luft gegriffen, sondern das sei tatsächlich so gewesen. „Wir haben uns da beim Kloster Dalheim informiert“, sagt Rochell und hält zwei Kegel hoch. Es sollen aber auch Reifen gerollt werden – die Besucher dürfen sich überraschen lassen. Zum Auftakt gibt es im Garten ein Konzert der drei roten Schuhe. Wobei die Truppe „Three red shoes“ eigentlich sechs rote Schuhe sind und Musik aus den 1960er und 1970er spielen. „Unplugged“, auf akustischen Instrumenten also. Das Konzert ist am 12. August um 19.30 Uhr.

Kalkars Bürgermeisterin Britta Schulz lobt den Verein der Freunde Kalkars, die sich so intensiv um das kulturelle Leben der Stadt kümmern und einfach zu Kalkar gehören.

„Die Freunde Kalkars haben in den 75 Jahren ihres Bestehens sehr viel für die Stadt Kalkar getan, sie sind eine wertvolle Unterstützung und wir pflegen eine gute und entspannte Zusammenarbeit. Wir sind froh, dass es diesen Verein gibt“, sagt die Bürgermeisterin. Sie begrüße, dass die Freunde das Kulturwochenende im Kloster-Bongert weiter so unprätentiös mit Bierzelt-Garnituren, entspannter Stimmung bei guter Musik und einem bürgernahen Programm veranstalten und die historischen Stätte nicht zur Event-Lokalität machten. „Das ist ein gutes Format“, so die Bürgermeisterin.