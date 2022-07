Workshop für Jugendliche : Ollie, Kickflip & Co. in Bedburg-Haus „Lupe“

Bedburg-Hau Es gibt Ferien-Angebote, für die braucht man keine Werbung zu machen, weil sie sofort ausgebucht sind. So war es beim zweitägigen Skate Workshop im Bedburg-Hauer Jugendheim „Die Lupe“.

Am ersten Workshop-Tag kam auch der Bürgermeister von Bedburg-Hau, Stephan Reinders zu Besuch. „Wir als Gemeinde unterstützen das Projekt sehr gerne. Die ,Lupe‘ leistet eine gute und wertvolle Jugendarbeit hier vor Ort“, sagte er. Als Vertreter von Westenergie war der Kommunalmanager Nils Rudolph dabei. Wie er berichtete, kooperiert der Energiedienstleister seit vier Jahren mit Skate-Aid unter dem Dach der Titus-Dittmann-Stiftung. „Der Skate-Workshop passt gut in unser Konzept, in der Region soziale und kulturelle Angebote zu fördern“, erklärte er. Neben den Kosten für die Skateboards übernahm Westenergie auch die Kosten für den Mittagsimbiss der Kinder an den beiden Tagen. Die Leiterin der „Lupe“, Ilka Holz, und Mitarbeiterin Carina Köster begleiteten das Projekt. Es ist eingebettet in den Sommerspaß 2022, den das Jugendheim der Gemeinde für Kinder ab sieben Jahren anbietet. „Wir freuen uns über den Workshop. Nach zwei schwierigen Corona-Jahren können Kinder und Jugendliche endlich wieder etwas unternehmen“, sagte Ilka Holz. Die Idee hinter Skate-Aid erklärte Dario: „Skaten ist als Sportart hervorragend geeignet, sich selbst kennen zu lernen. Eigentlich zeigen wir den Kindern nicht viel. Wenn sie ein Skateboard unter den Füßen haben, beschäftigen sie sich schnell selbst damit. Das Selbstbewusstsein kommt dann ganz von allein.“ Ein paar coole Basistricks wie der „Ollie“ (ein Sprung, bei dem das Board an den Füßen bleibt) oder der „Kickflip“ (eine Drehung des Boards in der Luft – schon etwas schwerer) waren in Bedburg-Hau zu sehen.