Unfall in Hamm : Schwächeanfall am Steuer – drei Schwerverletzte

Schwächeanfall am Steuer – drei Schwerverletzte

Unfall in Hamm

Bei einem Unfall in Hamm wurden drei Menschen schwer verletzt (Symbolbild). Foto: dpa

Hamm Drei Menschen sind bei einem Unfall in Hamm am Donnerstagabend schwer verletzt worden. Der 62-jährige Fahrer eines Pkw erlitt vermutlich einen Schwächeanfall.

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos sind drei Menschen in Hamm schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war einer der Wagen vermutlich wegen eines Schwächeanfalls des 62-jährigen Fahrers am Donnerstagabend auf die Gegenfahrbahn geraten. Dabei kollidierte er mit dem entgegenkommenden Autos einer 50-Jährigen. Sowohl der Unfallverursacher als auch die Frau und ihr 47-jähriger Beifahrer wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht.