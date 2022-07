Fußball-Oberliga : 1. FC Kleve verpatzt Generalprobe

Den Spielern des 1. FC Kleve, hier Mike Terfloth, Luca Thuyl und Diwan Duyar (von links), fehlte nach harten Trainingseinheiten die körperliche Frische. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kleve Das Team unterliegt mit 2:4 gegen den U-19-Bundesligisten RW Oberhausen. Die Rot-Blauen haben damit alle Testpartien verloren. Für Trainer Umut Akpinar ist das kein Grund zur Sorge.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Maarten Oversteegen

Der Fußball-Oberligist 1. FC Kleve hat im dritten und letzten Testspiel der Sommervorbereitung eine weitere Niederlage hinnehmen müssen. Mit 2:4 (1:2) unterlag das Team von Trainer Umut Akpinar am Mittwochabend den A-Junioren von Rot-Weiß Oberhausen, die in der Bundesliga West um Punkte kämpfen und in der vergangenen Saison auf Tabellenplatz elf landeten. Treffer von Luca Thuyl und Niklas Klein-Wiele genügten auf dem Kunstrasenplatz am Bresserberg nicht für ein Erfolgserlebnis.

Die Rot-Blauen haben damit alle Freundschaftsspiele vor dem Saisonstart verloren. Zuvor setzte es bereits Niederlagen gegen den Landesligisten TuS Fichte Lintfort sowie gegen den A-Junioren-Bundesligisten Schalke 04. „Das ist aber überhaupt kein Grund zur Sorge. Im vergangenen Jahr haben wir auch einige Testspiele verloren. Wir arbeiten ja nicht auf die Testspiele hin, sondern auf den Saisonstart in eineinhalb Wochen“, sagte Akpinar. Tatsächlich hatte der 1. FC Kleve auch im Spätsommer 2021 im Test gegen den RWO-Nachwuchs mit 1:2 das Nachsehen gehabt. Zudem setzte es damals eine Niederlage gegen den westfälischen Oberligisten SV Schermbeck. Rechtzeitig zum Saisonstart waren die Oberliga-Kicker dann aber in Form.

Info Die Mannschaft und die Torschützen 1. FC Kleve Taner – Schneider, Dragovic, Williams, Meurs – Haal (60. Scheffler), Terfloth, Duyar (60. Feldaoui), Thuyl – Hühner, Klein-Wiele Tore 0:1 (9.) Nick Redam, 1:1 (21.) Luca Thuyl, 1:2 (42.) Theofilakatos Simakis, 2:2 (62.) Niklas Klein-Wiele, 2:3 (79.) Timo Böhm, 2:4 (83.) Dominik Burghard

Der 1. FC Kleve, der in Fabio Forster, Dano Evrard, Marten Albrecht, Danny Rankl, Calvin Top und Luca Plum am Mittwochabend auf mehrere Akteure verzichten musste, hatte nur mühsam in die Partie gefunden. „Wir haben in den ersten 20 Minuten viel zu wenig von dem umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten“, sagte Akpinar. So gingen die Gäste durch ein Tor von Nick Noah Redam (9.) in Führung. Die Klever hatten die Oberhausener mit einem leichtfertigen Fehler im Spielaufbau regelrecht zu diesem Treffer eingeladen. Doch je länger die Partie dauerte, desto besser wurde das Team um Kreativakteur Niklas Klein-Wiele. Luca Thuyl (21.) schloss nach einer langen Ballbesitzphase von der Strafraumgrenze aus ab und stellte so auf 1:1. Vor der Pause nutzte RWO-Akteur Theofilaktos Simakis (42.) das passive Abwehrverhalten des 1. FC Kleve allerdings zur erneuten Führung der Gäste aus.

Nicht zum ersten Mal offenbarte sich, dass die Rot-Blauen bei der Arbeit im Defensivverbund noch Luft nach oben haben. Diese Fehler gilt es abzustellen, ehe es in der fünfthöchsten Spielklasse wieder um Zählbares geht. Nach einer starken Balleroberung traf Niklas Klein-Wiele (62.) immerhin noch zum zwischenzeitlichen Ausgleich. „Nach der Halbzeit haben wir ein ausgeglichenes Spiel gesehen“, sagte Akpinar. Timo Böhm (79.) und Dominik Burghard (83.) aber sorgten für die Entscheidung zu Gunsten der RWO-Youngster. „Wir haben gegen einen Gegner gespielt, der über 90 Minuten hinweg läuferisch ein richtig starkes Pensum abgespult hat, eine gute Dynamik und eine tolle Spielanlage hatte. Wir haben diese Bundesliga-Mannschaft genauso wie Schalkes U 19 bewusst als Gegner für ein Testspiel ausgewählt, da sie uns in allen Bereichen eine Menge abverlangen“, sagte der Klever Trainer Umut Akpinar.

Sichtbar wurde gegen Rot-Weiß Oberhausen, dass einige Kicker mit schweren Beinen zu kämpfen haben. Der Grund liegt auf der Hand: In den zehn Tagen zuvor hatte es neun Einheiten für das Team gegeben. So will Akpinar erreichen, dass seine Mannschaft in der Liga wieder mit einer schier unerschöpflichen Fitness besticht. Das war in den vergangenen Jahren schon ein Markenzeichen der Rot-Blauen. Die Klever waren stets in der Lage, Begegnungen auch spät noch zu drehen. Die Folge: Seit dem Oberliga-Aufstieg im Sommer 2018 hielt das Team immer recht mühelos die Klasse.