„Situation ist besorgniserregend“ : Schon jetzt so viele Verkehrstote im Kreis Kleve wie in 2021

Schon jetzt so viele Verkehrstote im Kreis Kleve wie in 2021

Das Bild ist nach einem Unfall in Winnekendonk entstanden. Foto: Polizei Kreis Kleve

Kreis Kleve Die Polizei im Kreis Kleve schlägt Alarm: In den vergangenen Monaten häufen sich die Verkehrsunfälle mit Schwerverletzten und Getöteten. Eine Situation, die aus Sicht der Beamten „auffällig und besorgniserregend“ sei.

Schon jetzt gibt es im laufenden Jahr 13 Todesopfer im Straßenverkehr zu beklagen. So viele waren es 2021 insgesamt. Bei 266 Unfällen gab es 294 dieses Jahr Schwerverletzte. Im Vergleich zu den ersten sechs Monaten des Vorjahres sind die Verkehrsunfälle mit Personenschaden um 21 Prozent gestiegen, die Anzahl der Schwerverletzten sogar um 30 Prozent. Es verunglückten 35 Prozent mehr Radfahrer und 50 Prozent mehr Fahrer von Pedelecs als im Vergleichszeitraum im Jahr 2021.

Trotz aller Präventionsmaßnahmen der Polizei, die sich zielgerichtet an sogenannte schwache Verkehrsteilnehmer wie Erstklässler, Schüler oder Senioren richten, entstehe zurzeit „viel Leid und Schmerz durch schlimme Verkehrsunfälle. Der Leiter der Direktion Verkehr, Polizeioberrat Achim Jaspers, zeigt sich beunruhigt: „Ich schaue mit Sorge auf die aktuelle Verkehrsunfallentwicklung. In dieser Zeit kommt unserem Bereitschaftsdienst Opferschutz , der die Angehörigen der Verunglückten benachrichtigt und betreut, eine besondere Bedeutung zu.“

Die Polizei wendet sich mit dem dringenden Appell an alle Verkehrsteilnehmenden: Das Führen eines Fahrzeuges sei keine Nebensache, sondern benötige die volle Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr, um geistesgegenwärtig reagieren zu können. „Aufmerksamer ist man auch, wenn das Smartphone in der Tasche bleibt. Das gilt selbstverständlich auch für Radfahrer.“ Der an einer Unfallstelle aufgeschnappte Satz verdeutliche, warum die Polizei warnt: „Das Blech des Unfallwagens sieht aus wie ‚zerknülltes‘ Papier.“