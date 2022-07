Fußball-Testspiele : SV Rindern setzt Siegesserie fort

Christian Roeskens, Trainer des SV Rindern, hat sein Team schon gut in Form gebracht. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kreis Kleve Der Bezirksligist gewinnt den Test beim Landesligisten SF Broekhuysen mit 1:0. Der SV Straelen II und der TSV Wachtendonk-Wankum trennen sich 2:2.

So langsam wird Christian Roeskens, Trainer des Fußball-Bezirksligisten SV Rindern, die Sache etwas unheimlich. „Es läuft fast schon zu gut“, sagte Roeskens, nachdem seine Mannschaft ihre Siegesserie in den Vorbereitungsspielen am Mittwochabend fortgesetzt hatte. Der SV Rindern, der in der kommenden Saison einen Platz im gesicherten Mittelfeld anpeilt, setzte sich beim Landesliga-Aufsteiger Sportfreunde Broekhuysen mit 1:0 (1:0) durch.

Und das durchaus verdient. „Wir waren mit dem Ergebnis gut bedient. Wir haben zwar einiges ausprobiert, aber auch kein richtig gutes Spiel gemacht“, sagte Sebastian Clarke, Trainer des Gastgebers. Philipp Roosen markierte in der 23. Minute den entscheidenden Treffer. „Wir haben in der ersten Halbzeit sehr gut gespielt. Nach der Pause kam es kurz zu einem Bruch, da ich sieben Akteure eingewechselt habe. Anschließend stimmte die Leistung aber wieder“, sagte Roeskens.

Der Trainer des SV Rindern hat jetzt vor allem die Sorge, dass es für sein Team im ersten Pflichtspiel der Saison eine böse Überraschung geben könnte. Der SV Rindern tritt am kommenden Mittwoch, 3. August, 19.30 Uhr, in der ersten Runde des Kreispokals beim ambitionierten B-Ligisten Siegfried Materborn an. „Ich hoffe, dass sich meine Mannschaft nach den guten Leistungen zuletzt ihrer Sache nicht schon zu sicher ist“, sagte Roeskens.