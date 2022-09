Kranenburg : Täter durchwühlten Zimmer

Die Polizein ist auf der Suche nach den Einbrechern in Kranenburg. Foto: dpa/Friso Gentsch

Kranenburg In zwei Einfamilienhäuser wurde am Wochenende in Kranenburg eingebrochen. Von den Tätern fehlt jede Spur.

Unbekannte Täter sind am Samstag, 10. September, zwischen 14.45 und 22.30 Uhr, in ein Einfamilienhaus an der Hauptstraße in Kranenburg eingebrochen. Dabei hebelten sie die Eingangstür auf. Im Haus wurden Schränken und Schubladen nach Wertgegenständen durchsucht.