Tennis-Turnier : Manuel Bossig/Paul Jansen siegen beim Uedemer Doppelpott

Paul Jansen (vorne) von TuB Bocholt und Manuel Bossig vom Uedemer TC setzten sich bei den Herren in der A-Klasse durch. Foto: UTC

Uedem Das Gros der Spiele musste bei der Veranstaltung des Uedemer TC an einem Tag durchgezogen werden. Alexandra Nitsche/Zita Engbroks bei den Frauen vorn.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Maarten Oversteegen

Die 29. Auflage des Uedemer Doppelpotts, wie gewohnt ausgetragen als Mathias-Wacker-Gedächtnisturnier, startete am Samstag unter schlechten Vorzeichen. Das Wetter hatte dem Veranstalter Uedemer Tennis-Club einen Strich durch die Rechnung gemacht. „Es war total verregnet. Nur ein paar Spiele konnten stattfinden, ein Doppel wurde in der Halle ausgetragen. Wir haben den Teilnehmern angeboten, das Startgeld zurückzuzahlen und das Turnier abzusagen. Aber das wollte niemand. Stattdessen haben wir das Gros der Spiele am Sonntag durchgezogen“, sagte Georg Verhoeven, Veranstalter des Turniers, das an Mathias Wacker erinnern soll. Der Vereinstrainer des Uedemer TC hatte im Jahr 2008 in der Anfangsphase seines Matches mit Manuel Bossig gegen Marvin Wütscher und Patrick Rossberg einen Herzinfarkt erlitten, er konnte nicht gerettet werden.

Insgesamt gingen 20 Duos an den Start, viele bekannte Namen der hiesigen Tennisszene waren dabei. Das Turnier war erstmals 1991 ausgetragen worden, damals initiiert durch den ARD-Sportreporter Claus Lufen und seine Teamkollegen. „Die Resonanz war prima. Alle Teilnehmer, die gekommen waren, zeigten sich zufrieden“, so Verhoeven. Weil die Platzkapazitäten am Sonntag in Uedem allerdings nicht ausreichten, wurden einige Matches beim TC Rot-Weiß Goch ausgetragen. Alle vier Teilnehmerfelder waren in Gruppen eingeteilt worden. „Teilweise mussten einige Duos drei bis vier Spiele am Sonntag bestreiten. Da merkte man am Abend, dass die Kräfte schwanden. Gerade am Mittag haben wir aber hochklassiges Tennis gesehen“, sagte Verhoeven.

Bei den A-Herren setzten sich Manuel Bossig und Paul Jansen (Uedemer TC/TuB Bocholt) durch. Auf Platz zwei landeten Oliver Horn/Andrej Nitsche (Uedemer TC) vor Marco Voß/Martin Gricksch (TC Kalkar/TC Rotweiss Emmerich). Im B-Feld siegten Rayk Ziegler und Gianni Costanzo (TC SG Rheinkamp-Repelen/TC Blau-Weiß Issum) vor Mike Giezenaar/Stefan Hommel (TC Grün-Weiß Reichswalde) sowie Han Bolt/Patrick Elshoff (Eintracht Emmerich/TC Rotweiss Emmerich). „Es war ein sehr familiäres Turnier. Die Atmosphäre auf der Anlage war klasse und es kamen viele Zuschauer“, sagte Lokalmatador Andrej Nitsche, der für die Herren 30 des Uedemer TC in der Ersten Verbandsliga aufschlägt.

Bei den Damen A waren Alexandra Nitsche und Zita Engbroks (TC BW Issum) erfolgreich. Sie waren auch als Favoritinnen ins Rennen gegangen. „Ein Sieg ist natürlich immer schön, dafür tritt man an. Ich hatte aber auch eine starke Partnerin“, sagte Nitsche, die während der Medensaison in der Zweiten Verbandsliga aufschlägt. Karen Jenisch/Elke Duivenbode (TC GW Reichswalde) und Saskia Mohnen/Christina Plügge (TC RW Emmerich/TC GW Reichswalde) folgten auf den Plätzen.