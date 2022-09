Fußball-Landesliga : SGE enttäuscht auf der ganzen Linie

Lukas Ehrhardt (links) sah nur zehn Minuten nach seiner Einwechslung die Gelb-Rote Karte. Foto: Markus van Offern (mvo)

Bedburg-Hau Die SGE Bedburg-Hau verliert 0:3 beim Neuling DJK SF Lowick. „Wir haben uns in der Partie den Schneid abkaufen lassen“, sagt Trainer Sebastian Kaul.

Die SGE Bedburg-Hau hat in der Fußball-Landesliga die zweite Niederlage in Folge hinnehmen müssen. Der große Unterschied zum 0:2 bei der Spvgg. Sterk­rade Nord fünf Tage zuvor war, dass die Mannschaft am Freitagabend beim 0:3 (0:2) beim Aufsteiger DJK SF Lowick erstmals in dieser Saison eine enttäuschende Leistung bot.

Nach einer trostlosen Vorstellung mit vier oder fünf Totalausfällen im Team war Kaul entsprechend unzufrieden. „Es war ein gebrauchter Abend für uns. Wir haben uns den Schneid abkaufen lassen, einige Akteure konnten nicht an ihr eigentliches Leistungsvermögen anknüpfen. Das gibt mir für die kommenden Wochen ein wenig zu denken. Wir dürfen jetzt aber auch nicht alles schlecht reden. Denn in den ersten beiden Spielen haben wir uns gut präsentiert“, sagte er.

Die Partie auf Lowicker Kunstrasen lief quasi so ab, wie es Kaul prognostiziert hatte. Sie wurde über Kampf und Leidenschaft entschieden. Zudem kam die SGE Bedburg-Hau nicht damit zurecht, dass der Ball wegen des Dauerregens auf künstlichem Grün jetzt noch schneller lief. In der 21. Minute ging die DJK SF Lowick nach einer Ecke durch Marvin Tünte, der unbedrängt per Kopf traf, in Führung. „Vorher habe ich explizit vor der Stärke des Gegners bei Standards gewarnt. Trotzdem kam der Spieler völlig frei an den Ball“, so Kaul. Kurz vor der Pause erhöhte Taric Boland (44.) nach einer Einzelleistung auf 2:0.

Nach dem Seitenwechsel war die Messe schnell gelesen. Erneut Taric Boland (47.) erzielte mit einem Schuss aus 30 Metern das 3:0. Zu allem Überfluss sah Lukas Ehrhardt dann nur zehn Minuten nach seiner Einwechslung auch noch die Gelb-Rote Karte (71.). Die beste Möglichkeit für die SGE hatte Robin Deckers, dessen Schuss aber gut pariert wurde. „Für uns steht am kommenden Sonntag jetzt ein ganz wichtiges Heimspiel gegen den TSV Wachtendonk-Wankum an. Wir wollen und müssen dann unbedingt wieder punkten und werden hoffentlich mehr Durchschlagskraft an den Tag legen. Sonst wird es sehr schwer, in dieser ausgeglichenen Staffel zu bestehen“, sagte Kaul.