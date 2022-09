Offroad am Wunderland : So war das Boeren-Treck-Spektaktel in Kalkar

Kalkar Am Wochenende fand am Kernwasserwunderland in Kalkar zum zehnten Mal das Boeren Treck Spektakel statt. Zehntausende Besucher waren auf dem Outdoorgelände mit dabei. Es war laut, dreckig und PS-stark.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Maarten Oversteegen

Für Gutachter des TÜV war das Boeren Treck Spektakel in Kalkar nichts. Rauchende Motoren, quietschende Reifen, Fahrzeuge ohne Seitenscheiben – viele Autos waren der Schrottreife nahe. Doch genau das war das Ziel. 400 Fahrer waren auf dem Gelände Wisselward an den Start gegangen, um den Klapperkisten den letzten Rest zu geben. „Unfassbar, was ein Motörchen im Extremfall so aushalten kann. Dennoch fahren die meisten Autos nicht mehr nach Hause, sie bleiben am Wunderland“, so der Moderator.

Es sei die ganz besondere Mischung aus Festivalstimmung, verrückten Fahrzeugen, die über Hügel und durch Matsch brettern, gewaltigen Maschinen, die tonnenschwere Bremswagen ziehen und einer tollen Gemeinschaft, die das niederrheinische Boeren Treck Spektakel auszeichnet. Landwirte, Firmen, Cliquen oder Sportteams hatten das Festival zu einem besonderen Erlebnis der Eintracht gemacht. Nicht alle, aber die meisten haben ein großes Herz für krachende Motoren.

Info Über 10.000 Gäste beim PS-Spektakel Boeren Treck Zum zehnten Mal fand das Event am Wochenende auf dem Außengelände des Kernwasserwunderlands in Kalkar statt. Mit bis zu 20.000 Besuchern hatten die Ausrichter von BTS Event im Vorfeld gerechnet. Und tatsächlich fanden abermals zehntausende Gäste aus ganz Nordrhein-Westfalen und den Niederlanden den Weg ins Freizeitzentrum.

„Das ist einfach Adrenalin pur“, sagt Eric Lange, der eigens aus Essen angereist war. Einen alten Citroen hatte der junge Mann mit seinen Freunden für das sogenannte Rommelcross startklar gemacht. Auf der matschigen Wiese gingen die arg beschädigten Autos an den Start. Es ging durch Schlamm, über Hügel und in brenzlige Kurven. All das mit einer engagierten Geschwindigkeit. „Wir haben im Vorfeld günstig ein Fahrzeug ersteigert, das wir dann vorbereitet haben. Einige hundert Euro haben wir investiert, aber das Auto will im Nachhinein niemand mehr haben. Wir auch nicht. Es geht darum, es zu Schrott zu fahren, gleichzeitig aber noch einige Runden zu drehen“, sagt Eric Lange. Die Fahrer waren bemüht, ihre Karossen auf Kurs zu halten, trotz aller Widrigkeiten. Wenn es nicht mehr voranging, kamen die Bagger von Siebers zum Einsatz, um die Autos aus dem Weg zu räumen. Das Rommelcross wirkt bisweilen etwas unübersichtlich, teils sogar chaotisch. Doch mitnichten. „Es macht Spaß, zu testen, wie weit ein Auto mitgehen kann. Dennoch kann man nicht machen, was man will. Es gibt klare Regeln, an die man sich halten muss“, so Lange. So gilt etwa ein Tempolimit von fünf Kilometern pro Stunde. Zudem darf sich im Fahrzeug kein Glas befinden. Sicherheitsgurt, Überrollbügel und Schutzhelme sind absolute Pflicht, Sicherheit hat Priorität.

„Es ist einfach cool, die lauten Motoren aufheulen zu hören und zu beobachten, wie die Fahrer alles dafür tun, die Autos am Leben zu halten. Und wie dann Nervosität aufkommt, wenn man im Schlamm stecken bleibt. Das hier ist ein Kindheitstraum für alle Jungs“, sagt Phillip Flink aus Kerken, der als Zuschauer vor Ort war. Er ist ein Stammgast beim Boeren Treck Spektakel. „Das sieht so einfach aus auf der Strecke. Aber dahinter steckt eine ganze Menge Arbeit. Die Jungs schrauben teils monatelang an den Fahrzeugen. Genau so, dass von dem Auto nicht mehr viel übrig ist, der Motor aber noch läuft“, sagt Flink.

Doch nicht nur das Rommelcross faszinierte die Besucher. Drumherum hatten die Veranstalter für reichlich Unterhaltungsprogramm gesorgt, es herrschte Festival-Stimmung. Wenige Meter von den Schrottwagen entfernt wurden die Tractorpulling-Wettkämpfe ausgetragen.