Fußball-Regionalliga der Frauen : VfR Warbeyen schafft Sprung an die Spitze

Selina Grabbe (am Ball) erlöste den VfR Warbeyen in der 57. Minute mit ihrem Treffer zum 1:0. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Die Mannschaft von Trainer Sandro Scuderi gewinnt 2:0 beim Schlusslicht SpVg Berghofen und profitiert davon, dass Konkurrenten im DFB-Pokal im Einsatz waren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der VfR Warbeyen hat am Sonntag erneut ein wenig Vereinsgeschichte geschrieben. Nach dem 2:0 (0:0)-Sieg beim Schlusslicht SpVg Berghofen steht die Mannschaft von Trainer Sandro Scuderi zum ersten Mal an der Tabellenspitze der Fußball-Regionalliga der Frauen. Sie hat allerdings auch schon ein Spiel mehr ausgetragen als einige Teams auf den Plätzen hinter ihr. Fortuna Köln und der VfL Bochum, die im DFB-Pokal im Einsatz waren, sowie Arminia Bielefeld tragen ihre Partien des dritten Spieltags erst am kommenden Samstag aus. Das ermöglichte dem VfR Warbeyen eine schöne Momentaufnahme zu einem frühen Zeitpunkt der Saison.

Auf dem Kunstrasenplatz im Dortmunder Stadtteil Berghofen übernahmen die Gäste von Anfang an die Kontrolle über das Spiel und kombinierten sich immer wieder ins letzte Drittel. Einzig der entscheidende Pass wollte nicht gelingen. „Von der ersten Minute an war es ein Spiel auf ein Tor. Bis zum Strafraum sah es bei uns richtig gut aus. Dann fehlte es an Ideen und Durchschlagskraft“, sagte VfR-Trainer Sandro Scuderi. In der Folge musste der Warbeyener Coach mitansehen, wie sich bei seinen Schützlingen eine gewisse Ratlosigkeit einstellte. „Die Tatsache, dass wir nicht in Abschlusspositionen gekommen sind, hat uns so ein bisschen mürbegemacht und wir haben deshalb das Tempo verschleppt.“

In der Pause habe man sich vorgenommen, sofort wieder anzupacken, so Scuderi. Zwölf Minuten nach dem Wechsel waren die Warbeyener Bemühungen erstmals von Erfolg gekrönt. Nach einer Ecke von Jule Dallmann bugsierte Selina Grabbe den Ball zum erlösenden 1:0 über die Linie. Der VfR drängte nun auf das 2:0 und durfte in der 61. Minute erneut jubeln. Einen Schuss von Alysha Zemlin konnte Berghofens Keeperin Chiara-Céline Riss noch parieren, doch beim Nachschuss von Kim Wilhelms war sie machtlos. Binnen vier Minuten hatte der VfR Warbeyen die Weichen auf Sieg gestellt.

In der Defensive zeigten die Schwarz-Weißen eine tadellose Leistung. „Wir haben nichts zugelassen. Berghofen hatte über 90 Minuten nicht eine Torchance. Unsere Spielanteile waren bei 80, 90 Prozent. Damit können wir sehr gut leben und freuen uns über weitere drei Punkte“, sagte Sandro Scuderi.