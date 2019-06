Zyfflich : „Woodstock“ in der Dorfscheune

Joe Cocker-Double Leon van de Laars begeisterte mit der „Joe Cover Band“ in Zyfflich. Foto: Markus van Offern (mvo)

Zwei Tage lang verwandelte der Zyfflicher Verein „Blues in Zyfflich e. V.“ das sonst so beschauliche Storchen-Dorf in ein wahres Mekka für Fans von Woodstock oder Blues. 1000 Gäste besuchten das beliebte Festival.

Als um 23.26 Uhr das einzigartige E-Gitarrenriff zu Deep Purples „Smoke on the Water“ die Luft in der Zyfflicher Dorfscheune zerfetzte und in der Folge dutzende Kehlen den Refrain mit grölten, erreichte der Abend einen fulminanten Höhepunkt. Die niederländische Band „Purple Strangers“ hatte den Hardrock-Pionieren zur Genüge Tribut gezollt und rundete die Performance mit dem Zehn-Minuten-Epos „Child in Time“ ab. Knapp eineinhalb Stunden lang hatte das vierköpfige Line Up rund um Sänger Ron Gershwin an Drums, Bass, E-Gitarre und der unverkennbaren Hammond-Orgel für 70er-Jahre Rockmusik vom Allerfeinsten gesorgt.

All dies anlässlich des alljährlichen Woodstock-Tribute-Festivals im beschaulichen Zyfflich. Am Freitag stand an der Dorfscheune und im Zelt alles im Zeichen des legendären Open-Air-Festivals, das sich 2019 zum 50. Mal jährt. Insgesamt acht Acts hatte der Abend zu bieten. Kombiniert mit den typischen Flower-Power-Outfits der 1960er-Hippiebewegung, die der Veranstalter „Blues in Zyfflich e. V.“ den Besuchern zur Verfügung stellte, brachten ihre Darbietungen das einzigartige Woodstock-Flair in das 500-Seelen-Dorf.

info Leo Preusting ist der Gründer des Festivals Premiere 200 Leute kamen vor 16 Jahren zum ersten Blues-Festival in Zyfflich. Gründer Ins Leben gerufen wurde das Festival vom Niederländer Leo Preusting.



2019 Aktuell freut sich der Veranstalter über 1000 Gäste. Der Erlös fließt in die Dorfscheune.

Den Anfang machte der 18-jährige Niederländer Benjamin de Groot, der sich im Vorfeld bei einem lokalen Singersongwriter-Contest gegen sieben Kontrahenten durchgesetzt und so seinen Auftritt vor Publikum erspielt hatte. Nachdem den Besuchern um 19 Uhr Einlass gewährt wurde, sorgte er, begleitet von seiner Gitarre, für Stimmung. Die Inhalte seiner selbstverfassten Songs ziehe er aus seinem Leben, so de Groot, der sich ein Engagement in einer Band vorstellen könnte.

Eben solch eine Band spielte zeitgleich im benachbarten Zelt. „Tribute to Creedence Clearwater Revival“ ehrte die US-amerikanischen Rockmusiker, die, zwischen 1967 und 1972 aktiv, auch bei Woodstock spielten. „Durstig“ aus Hannover brachte zwischenzeitlich wieder etwas modernere Töne ein und verstand sich darauf, auch mit den Gästen zu interagieren. So holte die Band kurzerhand einen Junggesellenabschied auf die Bühne und zerrte die Braut vor das Mikrophon. Eindrucksvoll wurde es, als die dreizehnköpfige „Joe Cover Band“ um Cocker-Double Leon van de Laars, der dem Original in Gesang, Mimik und Gestik in nichts nachstand, zeitlose Hits wie „Unchain My Heart“ und „With A Little Help From My Friends“ zum besten gab – das Festzelt tobte.

Das Nimweger Ensemble „Terra Volta“ kombinierte Elemente von Folk-, Reggae-, Ska- und Balkan-Musik und „Hard Rain“ beschallte die Scheune mit Bob-Dylan-Coversongs. Den krönenden Abschluss bildete die „Woodstock Tribute Band“, die auch noch nach Mitternacht auf der großen Bühne im Zelt – selbstverständlich ebenfalls entsprechend gekleidet – Stimmung verbreitete.