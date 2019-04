Aufschwung mit großen Vögeln : Leben im Storchendorf

Der Storch ist mittlerweile am Niederrhein wieder heimisch. In Bislich, wo sie sich Storchendorf nennen, hat man den Vogel besonders ins Herz geschlossen. Eine eigene Storchenroute gibt es hier. Foto: Getty Images/iStockphoto/membio

Bislich Seitdem die Störche in Bislich heimisch sind, blüht das Dorf noch mehr auf. Die Dorfgemeinschaft ist intensiv, es gibt wieder mehr Schüler. Und auch die Touristen kommen. Wie kam das?

Es ist ja nun nicht so, dass man nicht schon früher, in storchenlosen Zeiten, gut in Bislich leben konnte. Es war schon immer Leben im Dorf, die Bislicher wussten sich als kleiner Weseler Stadtteil schon immer gegen große Stadtkonkurrenz zu behaupten. Seitdem allerdings die Störche dort leben, scheint der ganze Ort noch einmal ganz neu aufzublühen. Anfangs polarisierten die Tiere durchaus. Mittlerweile sind sie in Bislich so stolz, dass sie sie sich sogar Storchendorf nennen.

Der Niederrhein und die Störche: Dass die Tiere hier nach Jahrzehnten wieder heimisch wurde, ist eine Erfolgsgeschichte des Naturschutzes. Schon 1996 kamen die ersten Störche nach Zyfflich bei Kleve zurück. In Bislichs alter Dorfschule saßen einige Jahre später Grundschüler, die von dem mächtigen Vogel sehr fasziniert waren. In einem Biologie-Projekt, so berichtet Kornel Schmitz vom Bislicher Heimatverein, hätten die Kinder 2008 ein Storchennest gebaut und dieses unweit der Schule direkt am Deich aufgestellt. Von den Klassenräumen aus hatten sie dieses Nest gut im Blick. „Als dann einige Jahre später, 2011, tatsächlich die ersten Störche ihr Nest dort bauten, war der Jubel in der Schule groß“, sagt Schmitz. Mit Unterstützung durch den Naturfotografen Hans Glader, Vorsitzender der Stiftung Störche NRW, wurden in Bislich weitere Storchennester gebaut, immer mehr Tiere wurden danach im Deichdorf heimisch.

Prächtige Niederrheinkulisse am Rhein. Beliebt ist die Storchenroute, die zu allen Nestern führt. Foto: Lieblingsplätze/EmPi Fotografie

Oft fliegen sie mit ihren weiten Flügeln über das Dorf, schauen nach dem Rechten. „Dieses Tier ist gigantisch“, sagt Kornel Schmitz. Der stellvertretende Vorsitzende des Heimatvereins hat die Bruterfolge sorgsam verzeichnet: Im Jahr 2011 kamen drei Störche im Nest am Deich zur Welt: Sebastianus, Emma und Johannes, benannt nach dem Kirchenpatron. 2012 waren es wieder drei, 2013 dann schon insgesamt sieben in zwei Nestern. Im Jahr 2018 schließlich kamen elf Storchenjunge zur Welt – bisheriger Rekord. Die Nachricht eines toten Storches sorgte zuletzt in Bislich für Wirbel. Auch das zeigt, wie eng das Dorf mit dem Tier verbunden ist.

Die schmucke Dorfkirche St. Johannes direkt am Deich. Foto: Jana Bauch (jaba)

Kornel Schmitz sitzt im Pfarrgarten, einem seiner liebsten Plätze im Ort. Von dort aus hat man einen Blick auf das Deich-Storchennest. Eine Webcam ist über dem Nest aufgestellt. Im Internet wird laufend übertragen, was sich darin tut. In Schmitz’ Haus, nur wenige Hundert Meter entfernt ebenfalls am Deich gelegen, steht der Internetserver für die Technik. Per Funk wird das Signal von der Nestkamera zu ihm nach Hause übertragen. Schmitz’ Garten ist auch der favorisierte Futterort für die Störche, die manchmal direkt über sein Haus fliegen, sich den einen oder anderen Snack im Garten abholen und dann zurückkehren. Man kann sagen, dass Schmitz’ Garten so etwas wie das Wohnzimmer für die Tiere ist. „Eindringlinge werden von den Störchen jedenfalls nicht gerne gesehen“, sagt Schmitz lächelnd. Für ihn und seinen Heimatverein ist der Storch so etwas wie der Sechser im Lotto. Denn er hat eine neue Identifikation mit dem Ort geschaffen. Und weil die Zugriffe auf die Storchenwebcam so zahlreich sind, überlegt Kornel Schmitz jetzt sogar, einen Monitor im Pfarrgarten aufzustellen, der das Webcam-Bild überträgt.

Man sagt, der Storch bringe die Kinder. Genau die braucht es in Bislich, um die kleine Dorfschule am Leben zu halten, auf die alle Bislicher so stolz sind. Es sei das formulierte Ziel, so berichtet Schmitz, die kleine Dorfschule so lange wie möglich zu bewahren. Dazu braucht es junge Familien. Mittlerweile liegt die Zahl der Schüler konstant über 18 – auch mit Hilfe des Umlandes, von wo Bislich Schüler in den Ort holt. Wenn sie unter 18 liegt, muss die Schule geschlossen werden. Eine Herausforderung: 1800 Einwohner hat Bislich, 2200 insgesamt, wenn man die Nachbarorte Bergerfurth und Diersfordt hinzu zählt.

Nicht nur die Schüler freuen sich über den Storch, auch bei den Schützen im Ort ist das Tier inzwischen willkommen. Anfangs gab es da eine gewisse Skepsis, berichtet Kornel Schmitz. Die Schützenwiese mit Schießstand befindet sich unweit des Storchennestes an der Kirche. Als die Vögel gerade ankamen, gab es Überlegungen, das Schießen zu verschieben, da sich die Störche gestört fühlen könnten. Das war mitnichten so. „Wir haben am Ende geschossen, der Storch hat sich nicht abschrecken lassen, er ist inzwischen so interessiert, dass er sogar über den Schießstand fliegt“, sagt Schmitz.

Dass Bislich ein Storchendorf ist, hat sich herumgesprochen. Die Storchenroute, 14 Kilometer lang, mitten durch die Obstplantage von Clostermann führend, ist als Radstrecke und Wanderparcours inzwischen sehr beliebt. Auf der Route liegt auch auch das florierende Deichdorfmuseum, das einige ornithologische Schätze beherbergt. Solche Erfolgsgeschichten lassen sich viele erzählen. Das x-fach vom Weseler Politikbetrieb angezählte Dorfschwimmbad ist weiter in Betrieb und soll auch so lange geöffnet bleiben, wie Wesel kein neues Schwimmbad hat. Parallel hat Bislich vorgesorgt und mithilfe des Kiesunternehmens Holemans ein eigenes Strandbad eröffnet. Noch so eine Erfolgsstory: 600 Bürger sind inzwischen Mitglied, zahlen einen Jahresbeitrag von 32 Euro, haben dafür im Sommer einen eigenen Strand mit Baggersee für sich. Schmitz ist auch stolz auf die Musiker des Ortes, Blasorchester und Tambourcorps, die unweit des Storchennestes proben, und trotzdem in Eintracht mit den Tieren leben.