Rindern : Die Identität von Rindern bewahren

50 Jahre Arenacum: Das Logo zeigt die Weide der Niederung vor dem Plan der Ortschaft. Foto: Arenacum

Kleve-Rindern Ein Blick auf 50 Jahre Arenacum: Mit einem Festakt wird am Sonntag der Geburtstag in Rindern gefeiert.

Als der Klever Rat vor mehr als 30 Jahren die Rinderner gegen sich aufbrachte, stand der Heimatverein Arenacum an vorderster Front: Man fühlte sich abgeschnitten in der Düffel, als der Rat beschloss, die Straße sperren zu wollen, um die Bäume zu schützen. Später sollten dort „Drempel“ eingebaut werden, um den Verkehr zu beruhigen. Was blieb, ist Tempo 30 für die Straße unter den wuchtigen und so beeindruckenden Platanen, die zur Wasserburg führen und dem Weg von Kleve nach Rindern zu etwas Besonderem machen.

Der Streit um die Wasserburgallee ist längst Geschichte. Eine Geschichte, auf die der Heimatverein jetzt nicht ohne Stolz zurückblicken kann. Als Verein, der auch streitbar ist, als Verein aber vor allem, der sich um das kümmert, was heute wieder diskutiert wird: Die Heimat. Und der Beachtliches geleistet hat – bis hin zum Museum Arenacum, das seit vielen Jahren mit respektabler Kunst in seine Räume lockt und so von der Geschichte der Römer mit dem Mars Camulus in seiner Mitte erzählt, dass es dort inzwischen kostbare Stücke aus Antikensammlungen zu sehen gibt. Jetzt schaut Arenacum als „Verein für Kultur und Geschichte in Rindern“ am 2. Juni auf 50 Jahre Vereinsgeschichte zurück.

Info Gottesdienst und Festvortrag Jubiläumsfeier Am Sonntag, 2. Juni, beginnt um 10.30 Uhr mit einem Gottesdienst in der St.-Willibrord-Kirche in Rindern die Jubiläumsfeier. Anschließend wird ein Blumengesteck am Grab des Vereinsgründers niedergelegt, dem damaligen Ortsbürgermeister Wels. Festvortrag Arenacum-Vorsitzender Josef Gietemann wird die geladenen Gäste ab 12 Uhr zum Festakt auf der Wasserburg in Rindern begrüßen. Schüler der Johanna-Sebus-Grundschule sorgen für die Unterhaltung. Den Festvortrag „Rindern: Ein städtischer Vorort mit bedeutender Vergangenheit als zentraler Ort“ wird Stadtarchivar Bert Thissen halten.