Sommer in Kleve : Ein schönes Wochenende

Kleve Ein schönes Wochenende ist heute mehr als nur ein schöner Gruß: Es ist prächtiges Wetter vorhergesagt. Landwirt und Hobby-Meteorologe Hubert Reyers – die verlässliche Wettervorhersage für den Niederrhein – prognostiziert Samstag viel Sonnenschein und nur wenige Restwolken von Freitag.

Schon der Nachmittag lädt zum Sonnen ein (Eincremen nicht vergessen!): 27/28 Grad sagt Reyers voraus. Das soll auch Sonntag so bleiben: 28 bis 30 Grad bringt uns das Wetter – allerdings soll ein südlicher Wind zeitweise auffrischen. Kurz, das Wochenende bringt ein Wetter, das nach draußen einlädt, in den Liegestuhl oder auf eine der vielen Grünflächen in Kleve – wie hier die Ufer-Wiese an der Hochschule – die Sonne und die Wärme zu genießen. Denn bis jetzt war der Mai kälter als im Durchschnitt. RP-Foto: Markus van Offern