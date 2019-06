Kreis Kleve : Kreis Kleve auf der Provada: „Wir sind Mittelstand“

Kreis Kleve Erstmals geht die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve vom 4. Juni bis 6. Juni auf die Provada in Amsterdam, die hollandweit größte und strahlungskräftigste Messe für Immobilien und Investitionen

Eine Premiere der niederländischen Art: Erstmals geht die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve vom 4. Juni bis 6. Juni auf die Provada in Amsterdam, die hollandweit größte und strahlungskräftigste Messe für Immobilien und Investitionen, und macht ihren Gesprächspartnern den 60-Sekunden-Film zum Geschenk: „Kreis Kleve: Wir sind Mittelstand“. „Das, was gegenwärtig auch alle Gäste der aktuellen Reihe von Unternehmerfrühstücken im gesamten Kreisgebiet zu Gesicht bekommen, das sollte auch die Messegäste in den Niederlanden interessieren“, so die Kreis-WfG.