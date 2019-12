Hochschule : Präsident schnitt riesigen „Pumann“ an

Präsident schnitt riesigen „Pumann“ an

Premiere: Dr. Oliver Locker-Grütjen, der Präsident der Hochschule Rhein-Waal, schnitt erstmals den riesigen Weckmann an. Foto: Kreis-WfG

Kleve Förderverein Campus-Cleve freute sich über mehr als 500 Gäste zum traditionellen Weckmann-Essen in der Mensa.

(RP) Bereits von Weitem sah man, dass der Abend in der Mensa der Hochschule Rhein-Waal ein besonderer sein musste. Erleuchtet durch Hunderte kleiner und kleinster Lämpchen war sie Ziel für das Präsidium. Einige Dutzend Professorinnen und Professoren suchten ihren Weg, sicherlich mehr als 500 Studierende der Standorte Kleve und Kamp-Lintfort waren dabei. Mit dem Öffnen der zweiflügeligen Glastür erreichten Klänge der Hochschulmusik den Gast. Auch für den Glühwein-Duft hatte der Förderverein der Hochschule,Campus Cleve, Sorge getragen.

„Weckmann-Essen mit dem Campus Cleve“ hatte es in der Einladung geheißen für die zur Tradition gewordenen Veranstaltung. Und im Kegel weißen Lichts lag er da, der riesige Weckmann, gut drei Meter lang, den Walter Heicks aufs Schönste herausgeputzt hatte. Selbst das „Campus Cleve-Logo“ trug der bärtige Riese auf seinem Rock und motivierte Hochschulpräsident Oliver Locker-Grütjen, für den Bäcker- und Konditormeister um den ersten lange anhaltenden Applaus zu bitten.

„Ich bin überwältigt von der Resonanz dieses Abends“, verriet Präsident Locker-Grütjen in seinem Grußwort. Und noch mehr: Mit Blick auf die internationale Runde stellte er heraus, dass es nicht nur im Englischen keinen rechten Namen für den winterlichen Gesellen Marke Weihnachtsmann gibt, nein. Auch im Deutschen vergebe man landauf, landab sehr unterschiedliche Titel: Stutenkerl, Krampus, Grättimann, Hefekerl, Pfefferkuchenmann, Dambedei oder Klausenmann war da zu hören. „Und in Mülheim sagen wir gar Pumann“, so Locker-Grütjen vor seinem jungen Auditorium.