Niederrhein : Das Friedenslicht von Bethlehem

Kleve Zentrale Aussendungsfeier wird am 17. Dezember in Xanten gefeiert

In Münster wird es am Sonntag, 15. Dezember, eine Aussendungsfeier geben, an den Niederrhein kommt das Friedenslicht zwei Tage später. Im Xantener Dom wird das Licht zum 20. Mal verteilt, die Feier beginnt am Dienstag, 17. Dezember, um 19 Uhr. Pfadfinder aus den Kreisen Kleve und Wesel haben sich angekündigt, um das Licht in Empfang zu nehmen und in den Gemeinden am Niederrhein zu verteilen. Einige werden mit brennenden Kerzen von Tür zu Tür gehen, in anderen Pfarreien wird die Kerze in der Kirche stehen. In diesem Jahr wird die Aussendungsfeier, an der Weihbischof Rolf Lohmann teilnehmen wird, von den Pfadfindern aus Kalkar vorbereitet. Im Anschluss werden warme Getränke ausgeschenkt. Die Organisatoren machen darauf aufmerksam, dass keine Kerzen mehr im Dom verkauft werden. So soll Plastikmüll vermieden und die Umwelt geschont werden. Teilnehmer werden gebeten, Kerzen mitzubringen.