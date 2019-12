Rat Kleve beschließt : Realschule bekommt vier Eingangsklassen

Kleve Sicherheit für Schüler, Lehrer und vor allem die Eltern, die ihrer Kinder nach Kellen schicken möchten.

Das Problem der Klever Realschule lag als gordischer Knoten scheinbar unlösbar in den vergangenen Jahren immer im Rund der Ausschuss- und Ratssitzungen: Es gibt zu viele Anmeldungen für die Schule, die nur für drei Eingangsklassen geplant war. Jetzt ist die Lösung da: Die bei den Klever Eltern so beliebte Karl-Kisters-Realschule bekommt ab Schuljahr 2020/21 vier Eingangsklassen, sie wird so genannte „Schule gemeinsames Lernen“, die Stadt versucht bis 2023 die dafür notwendigen Räumlichkeiten zu schaffen und falls dies nicht gelingen sollte, soll eine Lösung mit der Stadt geschaffen werden.

Es war Grünen-Chefin Hedwig Meyer-Wilmes, die den Knoten in einem kleinteiligen wie ausgewogenen Kompromiss regelrecht aufdröselte und eine Lösung auf den Tisch legte, die machbar und mit dem die Schulleitung zufrieden ist. Wolfgang Gebing und seine CDU schlossen sich diesem Kompromiss-Vorschlag umgehend an, der dann später, nach eineinhalbstündiger Diskussion und dazwischen liegender Sitzungsunterbrechung sowie in namentlicher Abstimmung mit großer Mehrheit (25 Ja-, 15-Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen) vom Rat verabschiedet wurde. Dabei hatte die Mehrheit der Grünen-Fraktion in der jüngeren Vergangenheit immer gegen eine Vierzügigkeit der Realschule votiert. Michael Bay (Grüne) enthielt sich.