Taufbecken : Der achteckige Taufstein

Aus dem 15. Jahrhundert stammt der achteckige Taufstein in der Pfarrkirche St.-Mariä-Himmelfahrt in Kleve. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kleve Das Taufbecken in der Propsteikirche St.-Mariä-Himmelfahrt Kleve in der Form eines Achtecks deutet an, dass mit der Taufe die Geburt für die neue Welt erfolgt, die mit der Auferstehung Jesu Christi begonnen hat.

Von Werner Stalder

Das Taufbecken der Klever Propsteikirche St.-Mariä-Himmelfahrt (bis 1802 Stiftskirche) wird auf die 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts datiert. Das Taufbecken ist aus Sandstein, hat einen kelchförmigen Aufbau mit achtseitigem Becken und Fuß, geziert mit gotischem Maßwerk. Unter dem Beckenrand verläuft ein Laubkranz. Es hat einen Durchmesser von 100 Zentimetern und eine Höhe von 95,5 Zentimetern. Bis 1821 stand das Taufbecken unter dem zweiten Schlussstein von Westen im Mittelschiff. Im selben Jahr wurde die südliche Vorhalle – Brautportal – nach außen hin vermauert und als Taufkapelle eingerichtet.

Dort stand dann das Taufbecken, bis es 1917 in die neu eingerichtete obere Fürstengruft, der ehemaligen Michaelskapelle, die bis dahin als „neue“ Sakristei und davor als Domus Capitularis/Kapitelsaal diente, verbracht wurde.

Besonderheit Ein schlichter Kupferdeckel mit 12 geschliffenen Bergkristallen ziert das Taufbecken in der Klever Stiftskirche.

Infolge des Zweiten Weltkrieges schwer beschädigt, wurde das Taufbecken restauriert und vor 1973 an seinem heutigen Platz unter dem zweiten Schlussstein von Osten im Nordschiff aufgestellt. Der ursprüngliche Messingdeckel soll in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts noch vorhanden gewesen sein. Nach 1869 wurde ein hölzerner Deckel angeschafft, mit der Taufe Jesu im Jordan figürlich geziert. Dieses Fragment ist erhalten und nun an einer Säule gegenüber dem Nordportal auf einem mittelalterlichen Weihwasserbecken angebracht.

Heute ist ein schlichter Kupferdeckel mit 12 geschliffenen Bergkristallen auf dem Taufbecken. – „Das Taufbecken findet bei Führungen in der Regel nur sekundäres Interesse“, sagt Richard Maaßen, seit 2000 Küster und seit 2001 Sacristan an der Klever Propsteikirche. Er hat wertvolle Recherchen über das Taufbecken angestellt.

Die Zahl acht ist den Christen zum Symbol für die kommende Welt geworden. Der Sonntag ist der Auferstehungstag Jesu Christi. Er ist als der erste Tag der Woche der Schöpfungstag. Von einer anderen Sicht könnte man auch sagen: Er ist nach dem siebten Tag, dem Sabbat, der achte Tag. Er ist der Tag, der nach der Weltwoche der Schöpfungszeit liegt; der Tag, der über unsere Zeit hinausweist auf die neue Welt.

So sind Taufkirchen (oder eben oft auch Taufbecken) in der Form eines Achtecks gebaut, um anzudeuten, dass darin die Geburt für die neue Welt erfolgt, die mit der Auferstehung Jesu Christi begonnen hat. Das Kapitel begann die Tauffeiern im Westen der Kirche, der Seite, wo die Sonne untergeht. Vom Baukörper der Kirche aus gesehen, waren bis nach dem Jahr 1873 die Fenster der Westfassade geschlossen – mit den Türmen ein mächtiges „Bollwerk“ gegen die Finsternis des Bösen.

Der durch das Bad der Taufe wiedergeborene und von der Erbschuld befreite Täufling ging dann Richtung Osten zum Altar, der Seite, wo die Sonne aufgeht, Christus dem Auferstandenen, dem Erlöser entgegen, der Hoffnung auf Zukunft!