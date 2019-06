Wyler : Das Grenzdorf feiert vier Tage

Das Königspaar 2018 In Wyler. Foto: Schützenverein

kranenburg-Wyler Kirmes und das Schützenfest der St.-Johannes-Schützenbruderschaft Wyler-Lagewald ab Freitag.

(RP) Die diesjährige Kirmes und das Schützenfest der St.-Johannes-Schützenbruderschaft Wyler-Lagewald findet wieder vier tolle Tage lang vom kommenden Freitag, den 28. Juni, bis zum darauffolgenden Montag, den 1. Juli, in Wyler statt. Alle Veranstaltungen des großen Volksfestes werden auf dem Johannes-Hoppmann-Platz durchgeführt .

Im Vorfeld der Kirmes schossen die Schüler, die Jungschützen und die Senioren der Bruderschaft ihre Sieger aus. Neue Schülerprinzessin wurde Lena Klimas Die weiteren Preise gingen an Mika Janssen und Phil Müller.

Bei den Jungschützen sicherte sich Jannik Pouwels die Würde des Jugendprinzen. Der Kopf ging an Wilhelm Pronk, der linke Flügel an Jannik Pouwels, der rechte Flügel an Amanda Jansen und den Schwanz sicherte sich schließlich Emiel Steenhoek.