Schützenfest in Marienbaum : Max Boere regiert die St.-Birgitten-Bruderschaft

Der neue Schützenkönig Max Boere (l.) mit Königin Claudia Krebbers (2.v.l.), daneben der vorherige Schützenkönig Hans Kurzawe mit seiner Ehefrau Elisabeth. Foto: Birgitten-Bruderschaft Marienbaum

Marienbaum Mit dem 88. Schuss ging der Vogel in Marienbaum zu Boden und sicherte Max Boere die Königswürde.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Mit einer großen Anzahl an Schützen hat die St.-Birgitten-Schützenbruderschaft Marienbaum an der Fronleichnamprozession in Vynen teilgenommen. Am Nachmittag zog dann ein beachtlicher Schützenzug zum Abholen des Königs und danach zum Dorfplatz. Spannend ging es beim Königsschießen zu. Als Aspiranten traten vor: Hans-Hermann Koppers, Max Boere, Dominik Rösen, Thomas Nuske und Frank Jentz. Die Königswürde sicherte sich letztlich Max Boere, der um 22.41 Uhr mit dem 88. Schuss den Vogel von der Stange holte. Zur Königin erkor er Claudia Krebbers.

Dem Throngefolge gehören an: Hans-Hermann und Melanie Koppers, Theo und Maria Krebbers, Udo und Alice van Loock sowie Helmut und Elisabeth Lutterbach.

Auch beim Preisschießen ging es spannend zu: Den ersten Preis sicherte sich Klaus Ostermann, Frank Landers schoss den zweiten Preis, während Jahn Weyers den dritten und Jahn Weyers den vierten Preis errang. Der fünfte Preis ging an Jonas van Loock, der sechste an Theo Rennings. Die Würde der Jugendprinzessin ging an Lena Steevens. Die Schülerprinzenwürde sicherte sich Chantal Kuhn. Beim Preisschießen der Schüler setzte sich Fiona Bittner durch. Ihr folgen Tobias Meininghaus, Aileen Bittner, Jannick Verhoeven sowie Florian Meininghaus und Mathias Driessen.

Fortgeführt wird das Schützenfest am Freitag, 28. Juni, mit einem Kabarettabend im Festzelt. Um 20 Uhr sorgt Änne aus Dröpplingsen mit ihrem Programm „Mit Schmackes“ für gute Laune. Einlass ist ab 19 Uhr. Eine Abendkasse gibt es nicht. Karten sind nur im Vorverkauf bei der Bruderschaft erhältlich.

Die Festtage gehen mit der Kirmeseröffnung am Samstag, 29. Juni, um 14 Uhr weiter – erstmalig als Familientag. Um 19 Uhr treten die Schützen dann auf der Emil-Underberg-Straße zum Umzug durch das Dorf mit anschließendem Zapfenstreich auf dem Kirchplatz an. Gefeiert wird ab 20 Uhr im Festzelt. Zu Gast ist die Tanzband „Sunset“.

Der Sonntag, 30 Juni, beginnt um 9.15 Uhr mit dem Antreten der Schützen am Schießstandgebäude. Um 9.30 Uhr wird die Krönungsmesse in der Wallfahrtskirche gefeiert. Anschließend gibt es ein Fahnenschwenken. Um 11 Uhr laden die Schützen zum Frühschoppen ins Festzelt, begleitet vom Musikverein „Cäcilia“. Beim Dämmerschoppen sorgt DJ Frank für Musik.

Der Abschluss des Festes beginnt am Montag, 1. Juli, mit dem traditionellen Wecken um 6 Uhr. Um 17.15 Uhr tritt die Bruderschaft am Festzelt an für den Festumzug auf dem Kirchplatz. Der Krönungsball beginnt um 20 Uhr im Festzelt. Wieder ist die Tanzband „Sunset“ dabei.

Eine Fahrgelegenheit für Mitglieder, die schlecht zu Fuß sind, wird eingerichtet. Anmeldung bei Theo Krebbers, unter Tel. 02801 1589.

(RP)