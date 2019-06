Kalkar : Daniel Zerbst fliegt mit Kalkarer Galerie zum Elfenbeinturm

Daniel Zerbst (re.) stellt in Hans-Hermann Bottenbruchs Galerie am Markt seinen Gemädezyklus „Reise zum Elfenbeinturm“ aus. Foto: Anja Settnik

Kalkar Daniel Zerbst hat in der Kulturgeschichte, aber auch in der Gegenwart und sogar in der Zukunft Anleihen vorgenommen, um seine surreale Bilderreihe zu gestalten.

KALKAR (nik) Als „gemalte Novelle“ umschreibt Daniel Zerbst seine Serie von Bleistiftzeichnungen und Ölgemälden, die gemeinsam eine Geschichte erzählen, aber auch einzeln wirken und zu ihrem Betrachter sprechen. „Reise zum Elfenbeinturm“ heißt die aktuelle Ausstellung des in Spanien lebenden Zerbst, der nicht zum ersten Mal mit der Kalkarer Kunst-Galerie von Hans-Hermann Bottenbruch zusammenarbeitet. Noch bis zum 8. August ist die Ausstellung, die am Wochenende eröffnet wurde, zu sehen. Neben Malerei und Zeichnung gehören auch Grafik und ein Science-Fiction-Kurzfilm, den Zerbst selbst gedreht hat, zum Programm.

Eine gewisse Neigung zu surrealen Themen, zu Raumfahrt und Phantasy kann nicht schaden, wenn man sich mit den Bildern des 50-Jährigen beschäftigt. Aber auch Bezüge zur Geschichte und Gegenwart bis in die moderne Popkultur fehlen nicht. Wirklich „erfunden“, sagt Zerbst, sei nichts - es gibt schließlich Zeppeline, Astronauten, Windräder, architektonisch atemberaubende Gebäude und Blumen, wenn die gemeinhin auch nicht ganz so hoch in den Himmel wachsen wie auf Daniel Zerbst’ Bildern. Zu phantastischen Welten werden die zur Geschichte gereihten Bilder erst durch die Komposition der Elemente durch den Künstler.