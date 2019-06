Die Familienmanagerin : Wenn einer geht

Geldern Kinder haben grundsätzlich ein anderes Zeitgefühl als Erwachsene. Morgens beim Fertig machen, mittags, wenn es darum geht, die Hausaufgaben zu machen und abends beim Zubettgehen. Doch leider gibt es eine Zeiteinheit, die für Kinder und Erwachsene gleichermaßen unbegreiflich ist: die Endlichkeit.

Was bleibt, ist eine Schatzkiste voll bunter Erinnerungen. Meine Söhne sagten: „Jetzt können wir gar nicht mehr die Witze von Opa hören“. Ja, sie klingen jetzt nur noch in uns und wenn wir über Opa erzählen. Danach sagte Béla gleich: „Aber dafür weiß Opa jetzt, was nach dem Tod passiert“. Ich bin gerührt und so stolz auf meinen „Kleinen“, der so tiefe Gedanken hat wie ein großer, weiser Mann. Ich habe meinen Kindern gesagt, dass wir alle Gedankenbriefe an Opa schicken können. Wenn er im Himmel angekommen ist, dann hat er schon ganz viel Post. Manche denken jetzt vielleicht, dass man Kindern so etwas nicht erzählen sollte, da sie selber nicht an Himmel, Gott oder Engel glauben. Aus eigener Erfahrung weiß ich aber, dass es mir gut getan hat. Meine Mama ist 1988 gestorben. Damals war ich 12 Jahre alt.