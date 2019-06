Hauptausschuss tagte in Kleve : Ein wertvolles Stück Kleve sichern

Kleve Politik mahnt vorsichtigen Umgang mit Tiergartenstraße an. Lindenallee/Stadionstraße nochmals in die Fraktionsberatung.

Die Tiergartenstraße gilt als ein Stück Vorzeige-Kleve: Hier haben die klassizistischen und Gründerzeit-Villen aus der Ära des Kurbades Cleve die Zerstörungen des Zweiten Weltkrieges und auch die Verschlimmbesserungen in den 1960er und 1970er Jahren überstanden. Und so reiht sich eine denkmalgeschütze Villa an die andere – ausgehend vom Malerpalais Haus Koekkoek, über das Emmaus-Haus, die Villa Nova und die Villa Belriguardo bis hin zum Museum Kurhaus im alten Kurbad und -hotel.

„Das ist eine Straße mit stadtbildprägender Architektur. Mit diesem Grundstück und einer möglichen Bebauung müssen wir sehr sensibel umgehen, da müssen schon im Vorfeld Sicherungen eingebaut werden, damit dieses wertvolle Stück Kleve nicht verunstaltet wird“, sagt Hedwig Meyer-Wilmes, Chefin der Grünen-Fraktion im Rat der Stadt Kleve. Es stelle sich auch die Frage, ob auf das nach ihrer Schätzung 20 mal zwölf Meter große Grundstück überhaupt ein Haus mit sechs Wohnungen passe. Dann erwarte sie einen Entwurf, der in die prägende Villenarchitektur des 19. Jahrhunderts passe. Der Bebauungsplan solle so gefasst werden, dass ein Staffelgeschoss ausgeschlossen werde. Dem stimmte auch CDU-Fraktionschef Wolfgang Gebing zu. Es sei, so der Christdemokrat, klar, dass ein späterer Entwurf für das Grundstück auch in den Ausschuss für Kultur und Stadtgestaltung (AKS) gehöre.